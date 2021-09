Ponderano: lavori alla materna da 50 a 150 mila euro, e a far lievitare i costi è stata la scoperta della presenza di amianto FOTO

<Era uno dei nostri punti in programma, pian piano li stiamo spuntando tutti>, racconta il sindaco di Ponderano Roberto Locca. Il riferimento è al cantiere che interessa la materna, per la rimozione del vecchio pavimento. <Avevamo stabilito di cambiarlo perchè era quello classico degli Anni 70 che c'è in quasi tutte le scuole – spiega - . La nostra volontà è di metterne uno un gomma, come quello che c'è all'ospedale per intenderci. Solo che quando lo abbiamo sollevato abbiamo scoperto che nella colla che lo teneva unito c'era amianto>. Facile immaginare l'aumento di costi stimato che da 50 mila euro iniziali è arrivato a 150 mila. <Per fortuna siamo previdenti – continua - . Abbiamo un buon avanzo di amministrazione. Meglio così almeno si è scoperto subito e non ci sono stati danni. L'amianto è pericoloso se la piastrella si rompe, diversamente no. Solo che la procedura è complessa. Da quando l'abbiamo scoperto alla fine>.

L'edificio al momento internamente è come avvolto in un involucro. <Si deve evitare che eventuali particelle vengano disperse nell'aria del territorio – spiega Locca – Dunque l'interno della scuola è sigillato e si aspira l'aria dall'esterno per portarla dentro, con degli enormi tubi. A breve inizieranno i lavori di rimozione e quando termineranno le procedure saranno anche in questo caso molto lunghe. Si dovrà verificare che non si sia traccia di amianto dentro la scuola con del fumo e nemmeno all'esterno, ma almeno sarà una scuola efficiente e sicura>.

Il primo cittadino già nei mesi scorsi aveva messo le mani avanti: <Preferisco non trovarmi all'ultimo a dover capire come muovermi, dunque quando abbiamo deciso di togliere il pavimento mi ero già informato preventivamente di come comportarmi in caso di presenza di amianto. Non è difficile immaginare che ce ne sia in una scuola degli Anni 70 come la nostra materna. E la ditta che si deve chiamare deve essere specializzata in questo lavoro>.