3° raduno di auto storiche dedicato a Enrico Leone

Si terrà questo fine settimana la terza edizione del raduno di Auto d’Epoca “Memoriale Enrico Leone”, evento organizzato per iniziativa dell’amministrazione comunale di Pollone in collaborazione con la Pro Loco e la famiglia Leone. La serata di presentazione Tutto avrà inizio la sera di venerdì 1 ottobre, con l’ormai tradizionale serata di presentazione dell’evento a Palazzo Fenoglio (lo stabile “ex Scuole Elementari” antistante il Municipio).

“Come già fatto in occasione delle precedenti edizioni” spiega l’organizzatore del Raduno, Paolo Delsignore, “la serata, in cui sarà presente Marcella Aglietta, vedova di Enrico Leone, sarà divisa in due parti: nella prima, con l’intervento di alcuni ospiti presenti in sala, si parlerà del raduno e dell’auto simbolo di quest’anno, la Porsche 911; nella seconda sarà dato spazio alla “cultura dell’automobile”, con l’intervento sul tema “Una Vita per il Design” di Cesare Brovarone, nipote del grande designer biellese Aldo Brovarone, scomparso un anno or sono, il 12 ottobre 2020”.

La serata sarà condotta dal giornalista e scrittore Massimo Gioggia. Saranno presenti anche il filatelico Paolo Mosca e il pittore Giovanni Rosazza. Per l’occasione, nella piazzetta Delleani verranno esposte tre vetture realizzate da Aldo Brovarone, due Lancia Gamma e una Ferrari Dino 246. Il raduno Memoriale Enrico Leone “Il percorso della terza edizione ricalca quello del 2020” spiega Paolo Delsignore; le vetture infatti partiranno in mattinata dalla Burcina (Piazza San Rocco) e affronteranno un tracciato lungo 52 chilometri che le porterà dalla Valle Elvo alla Modesto Bertotto di Sandigliano (dove è prevista una piccola pausa); poi a Gli Orsi di Biella e quindi, attraverso il Parco della Burcina, passaggio che è ormai una caratteristica di questo evento, nuovamente a Pollone, dove si terranno il pranzo e la premiazione finale.

“La vettura a cui è dedicata la locandina dell’evento” aggiunge ancora Delsignore “è una Porsche 911 che ha per noi un particolare significato: oggi è di proprietà di un amico, il dottor Federico Torre, medico in Costa Azzurra; in passato, però, appartenne proprio a Enrico Leone”.