Protesta fuori dalla Provincia di Biella, nel mirino il Piano Scuole di Valdilana

La protesta di “A ciascuno la sua scuola” continua a Biella. La delegazione, nata lo scorso gennaio per esprimere la propria contrarietà circa il piano scuole presentato dal comune di Valdilana insieme alla Provincia di Biella. E proprio fuori dalla sede dell'ente provinciale si concentrerà oggi la protesta pacifica di genitori e attivisti per dire No al Piano scuole.

La manifestazione avrà inizio alle 14.30. “Alle 15 – spiegano dalla Delegazione - inizierà il Consiglio Provinciale che prevede, all'ultimo punto dell'OdG, la discussione dell'accordo tra Provincia e Comune di Valdilana circa le scuole locali”.