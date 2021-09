L’alpinista Matteo Della Bordella sarà relatore al Forum delle Città Creative

Sarà l’alpinista Matteo Della Bordella ad aprire la giornata di sabato 2 ottobre, al Teatro Sociale Villani, dedicata al tema “Montagna, economia e sviluppo sostenibile”. Appuntamento a partire dalle ore 10. L’evento rientra nel programma del Forum delle Città Creative. Nato a Varese il 4 luglio 1984, arrampica e frequenta la montagna dall’età di 12 anni. Nel 2006 entra a far parte del gruppo dei Ragni di Lecco e nel 2018 viene eletto presidente del gruppo.

Nel 2008 diventa Accademico del CAI. Nello stesso 2008 ottiene la Laurea Specialistica in Ingegneria Gestionale all’università LIUC di Castellanza ed inizia a lavorare in un centro di ricerca, presso la stessa università, fino al 2012, anno in cui fa la scelta di dedicarsi completamente all’alpinismo come atleta professionista. Al seguente link è possibile consultare il curriculum alpinistico completo: https://www.matteodellabordella.it/public/dps/dwl_file/Matteo-Della-Bordella-cv.pdf

Per prenotare un posto all’evento di sabato 2 ottobre con Matteo Della Bordella, link diretto Eventbrite Sabato 2 OTTOBRE ore 10: TEATRO SOCIALE VILLANI “Montagna, Economia e Sviluppo Sostenibile" https://www.eventbrite.it/e/178640808467