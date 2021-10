Peretti Cucchi nella Coppa del Presidente, ecco il programma del weekend al Golf Cavaglià

Malgrado le condizioni meteo incerte la Coppa del Presidente by Volvo by Gruppo Nuova Sa-Car, una delle gare di tabellone del Gc Cavaglià ha confermato il successo delle edizioni precedenti con oltre 110 iscritti ai nastri di partenza della prima giornata disputata sabato. Si giocava sulla distanza di 36 buche con prima categoria medal e 2a/3a categoria con l'innovativa formula maximum score (per risultato massimo si considerava il quadruplo bogey).

Ad imporsi nel lordo, dopo una sfida all’ultimo putt è stato il novarese Filippo Peretti Cucchi (Gc Cavaglià) che ha consegnato una carta di 138 (68 70, +2 sul par del campo ) con 1 solo colpo di vantaggio su di un Simone Bucino (68 71, +3) in grande rimonta (3 birdie nelle ultime 4 buche). Primo netto di 1a categoria Stefano Pastore (Cavaglià) con 136 seguito da Filippo Fornera (Cavaglià) 136. In 2a categoria 1° netto per Antonio Nunziata (Cavaglià) con 135 seguito al 2° netto da Lorenzo Paravella (Cavaglià) con 141 e al 3° netto da Piero Bucino (Cavaglià) con 141. In 3a categoria 1° netto Tommaso Scalise (Primule) autore con 118 (55 63) del miglior score assoluto seguito al 2° netto da Michele Azeglio (Cavaglià) con 133 e al 3° netto da Concetta Giannantonio (Cavaglià) con 135.

1° Netto di giornata in 1a categoria Giorgio Andrigo (Cavaglià) 67, di 2a categoria Tommaso Zugnino (Cavaglià) 65 e di 3a categoria Gianni Feo (Cavaglià) 69. La settimana che ci porterà nel mese di ottobre è densa di appuntamenti.

Giovedì si giocherà la tappa del circuito The Midweek Challenge (18 buche, Stableford, 3 categorie). Accedono alle semifinali il 1° 2° 3° classificato netto di ogni categoria e il 1° classificato lordo, ogni partecipante riceverà un tris di palle Callaway. A fine giornata si svolgerà la premiazione con numerosi premi ad estrazione per tutti i giocatori presenti.

Nel weekend sabato si giocherà il classico Trofeo Tenuta Castello By Bertolino Moquettes(18 buche, Stableford, 3 categorie) gara aperta a tutti con ricchi premi in natura estesi dal 1° fino al 5° netto di categoria, 1° lordo, 1°/2° Lady, 1° Senior e 1° netto assoluto soci Tenuta Castello che verrà eletto Campione Sociale 2021. Domenica tornerà il circuito con finale nazionale Vivigolf (18 buche, Stableford, 3 categorie). A fine premiazione delle due gare seguirà rinfresco.