Muc Fun Trail, la corsa più pazza del Biellese è sempre un successo: ecco i vincitori FOTO

Si è svolta, domenica 26 settembre, la competizione del ‘Muc Fun Trail’ che ha saputo, grazie alla sua vena umoristica, portare un po’ di colore in una grigia giornata. La manifestazione, organizzata da Marco Bardella e APD Pietro Micca, ha raggiunto i 227 iscritti.

I vari contendenti, vestiti in maniere sgargianti e approssimative (per onorare lo scopo goliardico della gara) si sono dati battaglia sulle strade di Oropa e, per ogni birra bevuta, hanno ricevuto uno sconto sul tempo di 10 minuti. Ecco la classifica dei vincitori (bonus incluso): primi assoluti a pari merito Davide Dinosio e Paolo Lanza con un tempo di 32 minuti. Anche per il secondo posto si ha un risultato a pari merito: Simone Ganio e Massimo Fontana con un tempo di 36 minuti. Seduto sul terzo posto troviamo Ivano Perino con i suoi 40 minuti. Tra le donne spicca il nome di Serena Masserano, solida in prima posizione con 1 ora e 18 minuti; a seguire Luisa Lanza (1 ora e 28 minuti) e Francesca Barchietto (1 ora e 34 minuti).

L’ultima categoria, forse quella che più caratterizza il ‘Muc Fun Trail’, è riservata al miglior costume: al primo posto gli APE-ritvi; seguono ‘Annibale e gli elefanti’ e i ‘Cugini di montagna’. Menzione speciale alle ragazze del gruppo ‘Tacchi e rossetti 1921’ che, travestite da cicliste anni '20, hanno fatto la gara portando una bicicletta e a Luciano Zainardi che , vestito da boscaiolo, ha fatto tutta la gara con un tronco a spalle.