Il giro podistico di Alice Castello raggiunge la sua 38esima edizione

Il 38° giro podistico di Alice Castello è in programma per domenica 3 ottobre, con partenza alle 9.30 da piazza Ballario. Ritrovo alle 8.30. La camminata ludico motoria, sviluppata su un percorso di 6,2 chilometri, è di tipo non competitivo con un premio di partecipazione.

All’arrivo saranno consegnati ai partecipanti una bottiglietta d’acqua e una brioche. Per l’occasione è anche prevista un’ulteriore premiazione che avverrà tramite sorteggio, in palio un televisore a led, un’aspirapolvere, un bidone aspira cenere e altri premi. Per info e iscrizioni è possibile chiamare Luciano al 347.0683442, Paolo al 333.5996407 oppure Claudio al 366.4159654.