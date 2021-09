Gran Piemonte 2021, ecco le indicazioni per la viabilità in vista della gara

Dopo la partenza della terza tappa del Giro d’Italia dello scorso 10 maggio, il grande ciclismo torna protagonista sulle strade del biellese. Nella giornata di giovedì 7 ottobre il territorio della Città di Biella sarà interessato dal passaggio del 105° Gran Piemonte organizzato da Rcs Sport.

Quest’anno la corsa prevede la partenza da Rocca Canavese e arrivo dopo 168 chilometri a Borgosesia. L’ordinanza n. 709 del 28 settembre 2021 indica le vie cittadine interessate. E’ istituita la temporanea sospensione della circolazione, in attesa di conferma da ordinanza prefettizia, da 30 minuti prima del passaggio del primo ciclista che avverrà intorno alle 14,50 sino al passaggio del veicolo di “Fine Gara” previsto in uscita da Biella attorno alle 15,15.

Le vie interessata dal passaggio della corsa: - via Ivrea - via Lamarmora (eccetto carreggiata nord da Corso Risorgimento a Piazza Vittorio Veneto Est) - via Bertodano - via Carso - via Cernaia - via Milano (compreso Ponte Cervo) E’ istituito divieto di sosta con rimozione forzata nelle vie sopra elencate, dalle ore 10 alle ore 16 di giovedì 7 ottobre.