CMR Cossato, conclusa la stagione nazionale: ecco i risultati dei portacolori FOTO

Si è appena conclusa la stagione nazionale per il Team CMR di Cossato nella quale si sono cimentati i due portacolori Gasparini e Dionisio. Dopo la qualificazione hanno debuttato alla fase finale sul tracciato di Chieve (CR) dove per la prima volta si sono misurati con i qualificati dell’area centro-sud Italia. Nella rider Mx2 Francesco Dionisio chiude il primo giro di gara 1 in 17° posizione ma riesce giro dopo giro a trovare il ritmo per chiudere in 13° posizione.

Molto migliore gara 2 dove con una buona partenza è rimasto gran parte della manche in 8° posizione per poi chiudere sul finale in 9° ed ottenere il 10° posto assoluto di giornata. Un’ottimo avvio per Gasparini nella Expert Mx2 che ha lottato tutta la manche per la quinta posizione con altri 4 piloti dimostrando di avere la velocità per la zona podio. A mezzo giro dal traguardo è stato però coinvolto in un contatto e la conseguente caduta gli ha impedito non solo di concludere la manche ma anche di prendere il via a gara 2.

L’avventura nazionale è quindi proseguita soltanto per Dionisio che ha esordito sulla pista marchigiana di Esanatoglia (MC). Dopo aver ottenuto un decimo posto nelle prove cronometrate al via di gara 1 supera la prima curva soltanto in 16° posizione. Inizia una bella rimonta che lo riporta al sesto giro in 11° posizione e poi lottando fino al traguardo chiude 13°. In gara 2 contatto al via tra alcuni piloti che coinvolgendo anche Dionisio lo costringono a ripartire in ultima posizione. E’ seguita un’altra bella rimonta fino alla 14° posizione e che gli è valso il 14° posto di giornata. Con questi risultati Dionisio si classifica 11° al Campionato Italiano Motocross FMI nella classe Rider Mx2 In ambito territoriale Gasparini e Dionisio gareggiano nella stessa categoria (Expert Mx2).

L’impegnativa prova di Sassello (SV) li ha visti concludere rispettivamente al terzo ed ottavo posto di giornata. Sono state due manche decisamente intense dal punto di vista atletico a causa del grande caldo e dell’inteso ritmo di gara che hanno dovuto sostenere. Con l’annullamento della prova di Armeno (NO) Gasparini è attualmente leader della classifica del Campionato Regionale Piemonte mentre Dionisio occupa la ottava posizione. Fase conclusiva della stagione anche per i giovani della 125. Nell’ultima prova disputata a Cassano Spinola (AL) si sono presentati al via Giovanni Barboni nella 125 Senior e Alberto Pavesi nella Challenge Mx2. Sul tracciato che il giorno prima è stato teatro della vittoria della Nazionale Italiana di Enduro alla 6 Giorni ISDE i ragazzi della 125 Piemonte, sia junior che senior, si sono presentati al cancelletto di partenza tutti insieme. Dal numeroso gruppo Giovanni è sbucato in gara 1 29° ed ha faticato a farsi strada andando a concludere 27°.

Molto migliore la seconda manche di Giovanni dove, nonostante una partenza incerta, ha saputo ben recuperare fino alla 21° posizione andando a chiudere 10° di giornata tra i Senior e mantiene la 8° posizione nel Campionato Regionale Senior 125. Sullo stesso tracciato Alberto Pavesi ha fatto una gran partenza in gara 1 portandosi in quarta posizione. Mentre era in lotta per la zona podio un paio di scivolate lo hanno costretto a chiudere 12°. Decisamente migliore gara 2 condotta senza errori e chiusa in 9° posizione. Con questi due risultati Alberto ha conquistato l’ottavo posto di giornata e recupera molte posizioni in campionato. Nella sua stagione d’esordio occupa attualmente la 9° posizione della Challenge Mx2. Nel femminile Lucia Ghirardello ha disputato in territorio lombardo la terzultima e penultima prova del Campionato Regionale Motocross Lady. Sul tracciato di Malpensa ha raccolto due sesti posti in sella alla sua KTM 125 ed il sesto posto di giornata.

Nella prova di Cremona, nonostante una condizione fisica non perfetta a causa di una caduta in allenamento, Lucia ha voluto comunque prendere il via. Stringendo i denti è riuscita a portare a casa un prezioso quarto posto di giornata che ha consolidato la sua 4° posizione in campionato. Buone notizie sono arrivate per i piloti Alessandro Rizzo (Veteran MX2) e Nicky Seris (Fast MX2). Entrambi infortunati nella prima parte della stagione hanno ricevuto il via libera dai medici per riprendere l’attività sportiva e li rivedremo presto in sella alle loro KTM. Questa domenica, 03/10/2021, sul tracciato di Malpensa andrà in scena l’atto conclusivo dei Campionati Regionali FMI Challenge, Expert, Lady valevole per l’assegnazione dei titoli e la penultima prova del campionato 125: saranno quindi al cancelletto di partenza Ghirardello, Gasparini, Dionisio, Barboni, Pavesi.