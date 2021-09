Biella, tutto pronto per il Vertikal Tovo

Una gara di corsa in montagna di sola salita, con dislivello positivo di 1000 metri e uno sviluppo di 2,9 km. Organizzata dal Rifugio Rosazza. È un evento aperto a tutte le persone, uomini e donne, che abbiano compiuto 14 anni al momento dell’iscrizione.

Il Vertikal Tovo parte da Oropa (Biella) nei pressi del Santuario di Oropa, presso il piazzale delle funivie. Per questa edizione 2021, sarà prevista la partenza individuale a cronometro, in modo da garantire il distanziamento fra gli atleti. La partenza del primo atleta è fissata alle ore 9:00, a seguire partirà un atleta ogni 15 secondi in base al numero assegnato.

L’utilizzo della mascherina sarà obbligatorio fino a dieci secondi prima della partenza e dovrà successivamente essere indossata una volta conclusa la gara. La quota di iscrizione è pari a 25 euro e comprende: assistenza durante tutta la gara; buffet all’ arrivo, presso il Rifugio Rosazza; discesa in funivia e pacco gara e altri premi Al momento non è prevista una premiazione sul luogo della gara ma ci sarà, a fine gara, una Flowers ceremony per i primi 10 concorrenti maschili e delle prime 5 donne presso il Rifugio Rosazza.

Per quanto riguarda i premi individuali verranno premiati i primi tre di ogni categoria (M/F) ed I premi verranno spediti a casa. Saranno previsti premi a sorteggio con modalità di estrazione ancora da definire. A chi batterà il record maschile o femminile stabilendo il nuovo miglior tempo di categoria, riceverà un premio in denaro pari a 100 euro più 1 euro ogni secondo in meno rispetto ai record precedenti. Per ulteriori informazioni visitare il sito vertikaltovo.it oppure la pagina Facebook del Vertikal Tovo.