Verso le elezioni, il programma della lista civica Voci in Valle

Riceviamo e pubblichiamo.

<Nell’approssimarsi delle elezioni comunali a Campiglia Cervo, ci rivolgiamo nuovamente ai nostri concittadini per meglio puntualizzare il nostro impegno e il nostro pensiero. La nostra candidatura nasce dalla nostra convinzione che il cittadino debba essere coinvolto nella vita amministrativa del proprio comune. Tutto ciò è stato ampiamente confermato dal prezioso confronto che abbiamo avuto con i nostri concittadini in queste settimane di campagna elettorale, a testimonianza di quanto il Comune sia davvero un bene di tutti. Ribadiamo la totale gratuità del nostro impegno: i compensi della giunta e dei consiglieri verranno interamente devoluti nelle casse del comune ed interamente utilizzati per le esigenze della collettività. Gli ambiti che abbiamo preso in considerazione per il nostro programma elettorale sono riconducibili a tre grandi ed importanti realtà interconnesse l’una con l’altra: residenzialità, sostegno alle imprese e promozione del territorio. Per realizzare questo progetto vi è anche la necessità di dotare le nostre abitazioni, le attività commerciali, imprenditoriali ed artigianali di tutto ciò che possa rendere più comoda ed agevole la vita e l’economia della valle. Ora che finalmente possiamo connetterci con i cavi della fibra ottica, il prossimo traguardo dovrà essere quello del metano. Ci permettiamo di sollevare alcuni quesiti di carattere tecnico operativo riguardanti la completa copertura della metanizzazione nel nostro territorio. Da un’attenta lettura della comunicazione dell’attuale Amministrazione ai cittadini ("Speciale Metano" dell'agosto scorso) e dello stipulando accordo (già deliberato dal Comune) con l’azienda distributrice, emergono diverse incertezze. I dubbi riguardano anzitutto il numero di utenze richieste per il completamento delle tre fasi di realizzazione, e precisamente n. 887 utenti (attivi e/o potenziali) a fronte di un numero di nuclei familiari, residenti e non, di gran lunga inferiore. In secondo luogo la necessità di disdetta (che il comunicato prima citato espressamente nega) dei contratti relativi ai collegamenti GPL esistenti ed alla rimozione dei bomboloni in comodato d'uso. Ed infine l'incomprensibile ed oneroso impegno del Comune, formalmente assunto nel citato accordo, "di realizzare a propria cura e spese i lavori di ripristino definitivo delle pavimentazioni stradali manomesse, sia per quanto attiene le strade di proprietà comunale sia quelle di proprietà di enti terzi". Con oneri che, tenuto conto della ramificazione delle nostre frazioni e della conformazione dei luoghi, non sono neppure ipotizzabili. Nell'interesse dell'intera cittadinanza confidiamo che tali dubbi vengano chiariti e si risolvano per il meglio ed auspichiamo che, dopo 35 anni dall'avvento del metano a Sagliano Micca, anche Campiglia Cervo e l'Alta Valle possano effettivamente usufruirne. Per chi volesse leggere il nostro programma elettorale o conoscere i nostri candidati, può collegarsi alla pagina Faceboook “Voci in Valle – Lista civica per Campiglia Cervo” o consultare l’albo pretorio online del nostro comune>.