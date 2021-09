Il Pd sulle mancate dimissioni di Corradino: "Siamo fortemente preoccupati per i danni che questa giunta ha procurato e procurerà alla città"

In una nota stampa il PD biellese ha così commentato le mancate dimissioni di Corradino:

"Non esistono per il sindaco Corradino e per la sua Giunta dignità e attenzione per la città e per i suoi cittadini. Il Partito Democratico si chiede per quanti anni la città di Biella dovrà ancora assistere allo scempio di cui è responsabile questa amministrazione agonizzante e dedita esclusivamente a indegne rese dei conti".

E ancora:

"Il Sindaco Corradino, sulla richiesta di sue dimissioni formulata a gran voce e in maniera compatta da tutte le forze di minoranza, invece di prendere atto del fallimento della sua giunta e dei gravissimi danni già procurati alla città, non ha fatto infatti altro che schermirsi cercando di evitare di prendere la parola, non dando conto in alcun modo al Consiglio comunale delle reali responsabilità dei propri assessori in riferimento alla mancata partecipazione al bando nazionale sulla qualità dell’abitare. Corradino non ha chiarito in nessun modo come questa maggioranza di centrodestra intenda superare l’ignobile crisi nella quale si è avvitata per evidente incapacità e per irresponsabili lotte interne alla coalizione".

"Nel frattempo nella totale inerzia ed inadeguatezza della giunta Corradino, Biella ha perso soldi, opportunità, speranze e prospettive di rilancio. La città vive un degrado mai visto prima ed una totale assenza di visione e programmazione futura. Mai come oggi Biella è isolata e marginale in ogni ambito, basti ricordare la drammatica situazione nella quale versa l’Ospedale cittadino nell’assordante silenzio e colpevole mancanza di iniziativa del Sindaco".

E concludono:

"Il Pd, fortemente preoccupato dai danni che questa giunta ha già procurato alla città e di quelli che potrà continuare ad arrecare, si impegnerà sempre di più per riunire tutte le forze di minoranza nel tentativo di risollevare le sorti della nostra città, che non merita l’attuale degrado, irrilevanza e assenza di futuro nella quale il centrodestra l’ha trascinata".