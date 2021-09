Elezioni Lessona,  Simone Cambiè: “Per una valida amministrazione abbiamo bisogno che i cittadini esprimano il loro parere”

L'importanza di esprimere la propria preferenza in campo politico è uno dei capisaldi della democrazia italiana. Il voto alle elezioni comunali è essenziale per porre alla guida i veri rappresentanti della voce del popolo e il voto è diritto e dovere costituzionale di tutti i cittadini italiani. L'opzione di scelta si può fare votando il candidato che più rappresenta la propria ideologia, ma anche lasciando la scheda bianca o nulla.

A maggior ragione se in un paese c'è un'unica lista, come capita a Lessona per le amministrative 2021. Per vincere le elezioni in questo caso non basta ricevere qualche voto, non è automatico, anzi è proprio questo il momento di dare maggiore peso alle scelte dei cittadini. C'è un quorum da raggiungere, il 40% degli aventi diritto al voto e il 50%+1 di voti per la lista, ed è proprio quello che si augura Simone Cambiè, candidato sindaco di Lessona con la sua lista “Rinnovamento”, che ha dichiarato: "Per una valida amministrazione abbiamo bisogno che i cittadini esprimano il loro parere, che sia votando per la nostra lista perché credono nel programma, oppure rendendo nulla la scheda. È importante presentarsi alle urne ed esercitare il proprio diritto di voto in tutta coscienza".

Quella con cui si presenta Cambiè è una lista aperta all’ascolto e al lavoro collettivo, durante l’intervista infatti ha dichiarato: “Non mancherebbe un dibattito interno poiché nella nostra squadra, per fortuna, non tutti la pensano allo stesso modo, ma a maggior ragione, se i cittadini sceglieranno di votare per noi, dovremo dare ascolto a coloro che vorranno comunicare con noi le proprie necessità e idee”. La squadra “Rinnovamento” è attiva già da mesi con incontri collettivi e distribuzione del proprio programma casa per casa, cercando di dar voce a quanti più cittadini possibile.

Il programma è ricco di servizi di informazione e comunicazione, valorizzazione dei borghi, scuola, educazione all’associazionismo per i giovani, soluzioni per una migliore viabilità e promozione sportiva anche inclusiva, con l’auspicio di rendere sempre più piacevole e facile la vita a Lessona, per i cittadini attuali e quelli che si spera di attirare. Continua Cambiè: “La continuità amministrativa che si otterrebbe nel votare Rinnovamento ci permetterebbe di continuare sui valori e la storia della precedente amministrazione comunale, intraprendendo un percorso 'rinnovato' senza stravolgere il passato”.

Come ha dichiarato il sindaco uscente Chiara Comoglio: “Il nostro gruppo, Rinnovamento, si ringiovanisce: entrano a fare parte giovani motivati convinti di dedicare una parte del loro tempo alla comunità. È fondamentale per un gruppo che vi sia un ricambio soprattutto quando, come in questo caso, è anche generazionale. avranno sicuramente idee nuove ma, conoscendo il valore di quanto è stato fatto negli anni sul nostro territorio, sapranno mantenere e incrementarne le qualità”.