Gli scatti che ritraggono le due "divine" Coco + Marilyn, realizzati da Douglas Kirkland, ancora fino a domenica

Ci sarà ancora tempo fino a domenica per vedere la mostra "Coco + Marilyn", già presentata in altre due città creative Unesco, Budapest e Helsinki. Kirkland fotografò Marilyn Monroe e Coco Chanel all'inizio degli anni '60, quando lavorava per la rivista Look. Le sue immagini senza tempo, scattate sessant'anni fa offrono al visitatore il duplice percorso: un viaggio nel culto delle star di Hollywood, con la conturbante bellezza di Marilyn, e un tuffo nella storia della moda, grazie all'eleganza intramontabile di Coco Chanel.

Gli orari sono venerdì 17.00-21.00; Sabato e domenica 10.00-19.00