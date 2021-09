Imparare l’inglese online: sulle app o con lezioni private? Ecco cosa conviene

Tantissime opportunità vengono oggi a chi vuole imparare una lingua straniera dal mondo digitale: ci sono app per familiarizzare con pronuncia e vocabolario della nuova lingua e piattaforme che permettono di trovare il tutor più vicino che offre lezioni private di lingua al prezzo più vantaggioso o, ancora, servizi che “incrociano” le richieste di chi cerca persone di altre lingue con cui fare un po’ di conversazione via Zoom. Ciascuno di questi strumenti ha naturalmente pro e contro e si dimostra, soprattutto, più funzionale in certe occasioni rispetto ad altre e in vista di alcuni obiettivi più che di altri.

Quello che proveremo a fare di seguito è, così, capire se è meglio imparare l’inglese sfruttando le apposite app o prenotando un pacchetto di lezioni online. Meglio anticiparlo subito: la risposta è meno scontata di quanto si immagini e soprattutto perché di app per imparare l’inglese ce ne sono disponibili ormai decine sui principali play store e ciascuna con caratteristiche e funzioni anche molto diverse, tanto che per dire se conviene di più studiare l’inglese su un’app o con delle lezioni virtuali sarebbe necessario in realtà scendere nel dettaglio di che app vs. che genere di lezioni.

App vs. lezioni di inglese online: come si impara di più, meglio, più velocemente

In via del tutto generica si può dire che studiare l’inglese sulle app conviene quando lavoro o impegni personali non lasciano tempo per dedicarsi a delle lezioni di lingua, neanche a distanza. Installate sullo smartphone o sul tablet, le app per imparare l’inglese si possono utilizzare, infatti, durante tutti quei momenti “morti” della giornata come le attese dei mezzi per ripassare le regole grammaticali, arricchire il proprio vocabolario, migliorare la propria pronuncia. Sono piuttosto pratiche, per altro, perché non richiedono di avere con sé altro che un paio di cuffiette al massimo e perché si può riprendere in ogni momento da dove ci si era interrotti. Quasi sempre, infatti, queste app hanno una struttura “a livelli”: superarli richiede piccole verifiche riguardo a quanto si è già imparato e ciò aiuta, senza dubbio, a tenere traccia dei propri progressi. Naturalmente altro punto a vantaggio delle app di lingua è che sono spesso gratuite, almeno per le loro funzioni di base. Già questo suggerisce, però, che quello a cui possono servire davvero è rispolverare le proprie conoscenze pregresse od ottenere una buona infarinatura di base.

Più si ha bisogno di perfezionare il proprio inglese, acquisire fluidità con la lingua parlata o approfondire alcuni aspetti, come costrutti e vocabolario tipici dell’inglese commerciale per esempio, e più l’idea migliore è seguire delle lezioni di inglese online di gruppo o individuali. È questa, infatti, una soluzione più personalizzata e più personalizzabile: con un tutor, anche a distanza e da incontrare in un’aula virtuale, si riescono a valutare meglio il proprio livello di partenza e le proprie principali lacune, a stabilire obiettivi concretamente raggiungibili e a concordare l’approccio più funzionale per sé allo studio delle lingue. Per ogni dubbio, perplessità o “incidente di percorso” si avrà poi in questo caso, la possibilità di ottenere un supporto concreto e dedicato, più di quanto lo sia il customer care delle app di lingua, e nel complesso ciò non può che assicurare risultati certi, migliori e in poco tempo.