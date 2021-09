Finisce fuori strada con l'auto e precipita nel canale: grosso spavento per un 30enne alla guida

Finisce fuori strada con l'auto e termina la sua corsa in un canale di scolo ma resta illeso nell'impatto. Grosso spavento per un 30enne biellese, coinvolto ieri pomeriggio, 28 settembre, in un incidente stradale autonomo lungo la Provinciale Masserano-Rovasenda. Uscito dal mezzo, il conducente ha richiesto l'intervento del carro attrezzi per il recupero del mezzo. Sul posto anche i Carabinieri per accertare la dinamica dell'accaduto.