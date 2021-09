Biella, scontro auto-moto in serata in via Cottolengo: ferito un centauro (foto di repertorio)

È rimasto ferito un centauro nell'incidente stradale avvenuto ieri sera, 28 settembre, in via Cottolengo, a Biella. A rimanere coinvolti, per cause da accertare, un'auto guidata da una donna rimasta indenne e una moto condotta da un uomo. Ad avere la peggio proprio quest'ultimo, assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi di rito che accerteranno la dinamica del sinistro.