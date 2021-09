Anche a Candelo va in scena Puliamo il Mondo, il plauso del sindaco Gelone

Anche a Candelo è andata in scena la manifestazione a favore dell'ambiente, Puliamo il Mondo, che ha visto la partecipazione di volontari e tanti giovani ragazzi. A fare un bilancio della giornata il sindaco Paolo Gelone con un post sui propri canali social: “Piccoli Bogiagreen crescono: 'A volte il mio papà butta le sigarette per terra'... 'E allora tu sgridalo!'. Questo discorso tra bimbi, mentre in giro per Candelo si davano da fare per Puliamo il Mondo, racchiude il senso di questa giornata forse anche più di tutte queste belle fotografie. E così tutti insieme, con le scuole e i nostri ragazzi, abbiamo raccolto e anche messo cartelli per un paese migliore. A Candelo tutto questo non è solo togliere cartacce e mozziconi dalle strade, è prima di tutto educare al rispetto e alla bellezza, anche perché non lo facciamo solo una volta all'anno.'Io da grande terrò pulito': che bello sentire queste parole, c'è speranza nel futuro e siete voi, piccoli cittadini di domani. Impegniamoci per Candelo”.