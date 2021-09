Ztl: Piazza Cisterna chiusa nelle ore serali e domenica fino a fine ottobre per dare spazio ai dehors

L'ultima ordinanza che regola il traffico al Piazzo scade domani. E in queste ore il Comune l'ha prorogata. In particolare, il documento prevede zona a traffico limitato in piazza Cisterna tutto il giorno la domenica, e fino alle 17,30 dal lunedì al sabato per consentire l'installazione dei dehors, come si legge nello stesso documento.

Come più volte ribadito dal vice sindaco e assessore alla Viabilità Giacomo Moscarola: <La scelta della chiusura in determinate ore del quartiere è dettata dalla volontà di lasciarlo in più pedonale possibile>. Prima dell'entrata in vigore di questo provvedimento, la chiusura al traffico era estesa da via Avogadro a Corso del Piazzo dalle 17,30 alle 5 del mattino dal lunedì al venerdì, e tutto il giorno il sabato e la domenica. A portare il Comune a modificare l'orario nella giornata di sabato erano stati alcuni titolari di attività, di cui si era fatta portavoce anche Confesercenti.