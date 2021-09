Roppolo, in arrivo contributo per pagare affitto

In arrivo a Roppolo un contributo per pagare l’affitto. A darne comunicazione il Comune con un post sui propri canali social: “Stiamo parlando dei nuclei famigliari che - pur non essendo ancora nelle condizioni di richiedere un’alloggio di edilizia residenziale pubblica - fanno fatica a pagare l’affitto della propria abitazione. Si tratta, per chiarezza, di alloggi affittati sul mercato. Possono accedere ai contributi i nuclei famigliari residenti in Piemonte in possesso di cittadinanza italiana o di un altro Stato, muniti ovviamente del permesso di soggiorno valido. La residenza, poi, deve essere nell’alloggio affittato per il quale si richiede il sussidio, il contratto regolarmente registrato e il canone di locazione non deve superare i 6mila euro l’anno”.

Per quanto riguarda i limiti “sono state stabilite due fasce – prosegue la nota - La prima riguarda le persone con un reddito complessivo inferiore a 13.405,08 euro, rispetto al quale l’incidenza dell’affitto risulti superiore al 14 per cento, e una seconda, nella quale il valore del reddito deve essere inferiore a 21.201,19 con una percentuale dell’affitto non superiore al 24 per cento. I contributi verranno assegnati seguendo un principio di gradualità, privilegiando, ovviamente, le fasce più deboli”.