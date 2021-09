Noi con voi nel Biellese, altre due auto in dono al Fondo Edo Tempia

Non si ferma l’onda di generosità delle aziende del territorio che collaborano al progetto “Noi con voi”. Altre due auto sono state messe a disposizione del Fondo Edo Tempia grazie alla sponsorizzazione di 41 imprese che hanno aderito alla proposta di Gms, società lombarda specializzata al sostegno alle Onlus per fornirle di auto adatte alle loro esigenze.

Il simbolico taglio del nastro delle due Dacia Sandero, che riportano sulla carrozzeria i loghi di tutti i partner, è avvenuto alla presenza del sindaco di Biella Claudio Corradino, il cui Comune ha patrocinato l’iniziativa. “Noi con voi” ha già consentito al Fondo e alla Fondazione Tempia di avere a disposizione altri mezzi, tra cui un furgone attrezzato per il trasporto dei pazienti. Il servizio che i volontari mettono a disposizione quotidianamente prevede l’accompagnamento gratuito da e verso strutture sanitarie più lontane quando i malati non hanno altri mezzi per raggiungerle. Anche nel 2020 segnato dalla pandemia le auto si sono mosse 829 volte per un totale di 52mila chilometri percorsi in un anno.

Ecco l’elenco delle aziende che hanno contribuito all’iniziativa: per la prima auto Aglietti carni, azienda agricola Destefanis, Bielettrica, Bottega Verde, Elettronica Scarpa, Filatura Emiliana, Italvalvole, Lawer, Mattotea Ezio, Nonis Srl, Pellerei energia, Proteco e Ripettinatura Stella di Cossato, Astori rubinetterie di Valduggia, Baranzelli di Romagnano Sesia, L’arte edile di Rovasenda, officina meccanica Dellassette di Cellio con Breia e Tintalana di Masserano. Per la seconda auto gli sponsor sono Assicurazioni & finanza di Foglio Nicola, Elektro Group, escavazioni Fratelli Bazzani, Essebi 76, Filmaxi, Fo.Ex, Nigro Eva e Trivellato Domenico Sas di Cossato, Centrolegno, farmacia Boglio, Officina meccanica di Cerreto e Soft Nw di Quaregna Cerreto, Filatura Cerruti di Pray, Crivellaro Roberto e Mlk di Biella, Edil3tre di Vigliano, Flainox di Quaregna, Novotex, orditura Crotti, Tecnoflam e Tonella Srl di Valdilana, Prina Cerai Marco di Casapinta e Sortex di Masserano.