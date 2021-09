Fondazione BIellezza e CAI uniti per la valorizzazione turistica del Biellese

Fondazione BIellezza e CAI - Club Alpino Italiano hanno deciso di unirsi per valorizzare, con un programma di azione dettagliato, i numerosi, bellissimi itinerari escursionistici e cicloturistici biellesi, al fine di promuovere le diversificate qualità paesaggistiche del territorio.

Paolo Zegna, Presidente di Fondazione BIellezza e i Presidenti delle quattro sezioni CAI biellesi: Eugenio Zamperone (Biella), Ezio Grosso (Mosso), Massimo Biasetti (Trivero) e Federico Iacolino (Valsessera), al riguardo, hanno firmato oggi un protocollo d’intesa e collaborazione finalizzato alla manutenzione e alla promozione dei sentieri, componente essenziale dell’ampio patrimonio naturalistico e paesaggistico di cui il Biellese dispone.

Presenti all’evento anche Franco Ferraris per Fondazione Cassa di Risparmio Biella e Maurizio Sella per Banca Sella e Banca Patrimoni in qualità di Soci Fondatori di Fondazione BIellezza. Fondazione BIellezza, già a partire dalla primavera 2021, ha investito parte delle sue risorse nella individuazione, scelta e messa a punto dell’offerta escursionistica e cicloturistica, per poterla meglio promuovere come elemento di forza della proposta turistica. Tutto ciò in stretta collaborazione con gli enti pubblici competenti per lo sviluppo del territorio. Il protocollo definisce concretamente azioni e buone prassi volte a curare e valorizzare gli itinerari selezionati individuandone le priorità di intervento per la loro messa in ordine e manutenzione. Priorità che andranno condivise con le Amministrazioni Locali e la Regione Piemonte, al fine anche di concorrere a ottimizzare le loro risorse umane ed economiche disponibili.

Il progetto ha visto la collaborazione e partecipazione di Fondazione BIellezza con tutte le quattro sezioni CAI, presenti sul territorio, coordinate dalla sezione di Biella. “Fin dalla sua nascita, Fondazione BIellezza ha voluto operare a fianco degli Enti che, come CAI e ATL Biella, meglio conoscono il territorio e che da anni si adoperano per la sua valorizzazione, contribuendo a renderlo sempre più attraente non solo per i residenti ma soprattutto, per chi viene da fuori – spiega Paolo Zegna, Presidente di Fondazione Biellezza –. La firma di oggi è per noi molto importante perché sancisce la piena condivisione di valori e obiettivi con una realtà autorevole e prestigiosa come il CAI, rafforzando gli sforzi per un comune e più ampio impegno per valorizzare e, importantissimo, assicurare la manutenzione nel tempo dei nostri percorsi più belli”.

Ad oggi, gli itinerari escursionistici affidati al CAI sono 20, a cui si aggiungono 8 itinerari ciclabili, ma l’intento è quello di arrivare a un totale di 40 itinerari percorribili a piedi e di 20 percorsi ciclabili entro la fine del 2021. Gli itinerari, considerati i più attrattivi del territorio verranno evidenziati all’interno del portale turistico di ATL Biella Vercelli e Valsesia e promossi tramite campagne di comunicazione dedicate e grazie al coinvolgimento di testimonial e influencers di primo piano. “La cooperazione fra le quattro sezioni del Club Alpino Italiano del Biellese, unite e collaborative, rappresenta un beneficio per tutto il territorio e un esempio per tanti altri territori in Italia. Credo che, insieme a Fondazione BIellezza, riusciremo a intraprendere un percorso importante di promozione e tutela degli splendidi sentieri che il nostro territorio ha da offrire.” conclude Eugenio Zamperone, Presidente CAI Biella.