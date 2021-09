Fipsas Biella, ecco il nuovo consiglio direttivo: presidente Paolo Micheletti

La sezione di Biella della Fipsas (Federazione Italiana Pesca Sportiva e attività subacquea), che conta in provincia circa un migliaio di iscritti, ha eletto nei giorni scorsi, al termine dell’assemblea generale delle società, il nuovo consiglio direttivo per il prossimo quadriennio olimpico.

Nuovo presidente è stato nominato Paolo Micheletti, già presidente della società “Cannisti sportivi biellesi” e già consigliere regionale, molto esperto nel settore gare sia per le esperienze da agonista sia per essersene occupato in prima persona già nello scorso consiglio direttivo. Ha preso il posto di Luisella Lavetto che è stata nominata responsabile nazionale della Fipsas di Roma per le acque interne. Lavetto è stata premiata a sorpresa nel corso della prima riunione del consiglio direttivo con una targa ricordo per il suo incredibile impegno profuso nel corso della sua gestione. Come vice presidenti sono stati riconfermati Giancarlo Perin (che ricopre anche il ruolo di tesoriere e responsabile di recuperi e semine) e Mario Banfo che è responsabile dell’attività nuoto pinnato e subacquea.

Segretario è Mauro Motta, insostituibile per la gran massa di lavoro che svolge in seno alla federazione. Alessandro Banfo si occuperà della didattica del settore subacquea. Revisori dei conti sono stati nominati Luciano Bianco, Silvano Baravaglio e Alberto Salgarella. Oltre al consigliere Luciano Callegaro, sono stati eletti anche Emanuel Magistro e Valter Caneparo, il primo in veste di responsabile delle acque interne, il secondo in veste di coordinatore della guardie ittico ambientali.

Nei prossimi giorni è previsto l’inizio di un nuovo corso - in collaborazione con l’Ufficio caccia e pesca della Provincia di Biella - con i candidati che, superato l’esame, potranno ottenere la qualifica di guardia ittico-ambientale e l’apposito decreto emesso dalla Prefettura per poter esercitare.