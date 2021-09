Biella, Polizia festeggia il santo patrono: consegnati i riconoscimenti agli agenti (foto di Studio Fighera per newsbiella.it)

La Polizia di Stato celebra la festività del suo santo patrono, San Michele Arcangelo. La Santa Messa, officiata dal vescovo di Biella Roberto Farinella, si è tenuta nella mattinata di oggi, 29 settembre, nella chiesa parrocchiale di San Paolo e ha visto la partecipazione delle massime autorità civili e militari della Provincia, insieme ai dirigenti e al personale della Polizia di Biella, in servizio e in congedo, e l'amministrazione civile dell'Interno che presta servizio in Questura, oltre ad una rappresentanza dell'Associazione Nazionale della Polizia.

Al termine della celebrazione, il questore Gianni Triolo ha consegnato una Medaglia d'Oro al Merito di Servizio e una Croce d'Argento per anzianità di servizio al vice ispettore Monica Regalati, tre Medaglie d'Argento al Merito di Servizio a Roberto Michele Barone, Matteo Ciriello e Gianluigi D'Alessandro e due Fogli di Congedo al personale collocato in quiescenza; in particolare, a Giorgio Santi e Giovanni Castrogiovanni.

Conferito anche un premio in denaro a Luana Vetrone e 12 compiacimenti al personale che si sono distinti in attività di servizio. Nello specifico: il commissario capo Giovanni Buda e il vice ispettore Franco Marangon, Matteo Ciriello, Fabio Bianchi, Bruno Barone e gli agenti Gennaro Capasso, Francesco Ciccazzo, Gaetano Zummo, Francesco Paniccia, Antonio Bevilacqua, Andrea Bellan e Gaetano Mannino.