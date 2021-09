A Valdilana riapre la Ludoteca, ecco le attività in programma

Il 29 settembre riapre la Ludoteca Comunale di Valdilana, in gestione alla Cooperativa Oltreilgiardino Onlus. "L'amministrazione è molto soddisfatta che tutte le attività per bambini e ragazzi possano riprendere e si stia tornando, pur nel rispetto delle regole, alla normalità. In particolare i più piccoli hanno bisogno di ricostruire le relazioni con i pari e recuperare la socialità", dichiara l’assessore Prederigo.

Il Team di Oltreilgiardino, entusiasta di accogliere le famiglie e i bambini, ha in programma numerose attività come: ginnastica e yoga per i più piccini, laboratori di cucina, laboratori d' arte, supporto compiti, giochi didattici e tante attività all'aperto. “Tutte le attività sono pensate per il benessere della persona, a partire dalla parte motoria fino alla didattica”, spiega la Coordinatrice Andreea Sol. Le Educatrici stanno progettando con BIELLA CRESCE attività che favoriscono lo sviluppo delle competenze matematiche attraverso il gioco ed il divertimento. L’orario di apertura della ludoteca sarà dalle 16.15 alle 18.15 da lunedì al venerdì a partire dal 29 settembre al 30 giugno, secondo il calendario scolastico (potranno esserci variazioni di orario in base al bisogno manifestato dalle famiglie frequentanti). E’ prevista inoltre, in base al calendario delle attività, l’apertura di sabato (l’orario sarà stabilito in seguito alle preferenze espresse dalle famiglie).

Per partecipare alle attività sarà necessario, per gli adulti accompagnatori essere muniti di Green Pass ed è richiesta inoltre la prenotazione (cell. 366/931.34.26). I sabati di apertura (uno al mese circa) prevedono attività da svolgere insieme: Let’s move: Passeggiate in famiglia (piccole passeggiate insieme: educatori, bambini e famiglie) sul territorio, attività di ginnastica dolce e stretching e laddove sarà possibile anche qualche momento di meditazione guidata.

“A regola d’arte”: sabati creativi dedicati al disegno, pittura e arte… in famiglia (sarà un momento-mattina o pomeriggio- dedicato al relax creativo, ma che consentirà alle famiglie insieme alle Educatrici di affrontare con leggerezza argomenti come lo sviluppo creativo del figlio/della figlia, la coltivazione del talento, il sistema di regole, le attività extra curricolari e come gestirle ecc.). “SOCIALizziamo”: sabati dedicati al mondo social e l’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie, attraverso piccole attività di gruppo e giochi di relazione.