Matilde Sabattini agli interregionali gold di specialità di ginnastica ritmica

Presso il palazzetto dello sport di Borgosesia, organizzata dalla Ritmica Valsesiana, si è disputata la seconda prova del campionato regionale individuale gold di specialità di Ritmica, riservato alle categorie junior e senior. A difendere i colori della Rhythmic School è scesa in campo la junior1 Matilde Sabattini impegnata nelle specialità fune e clavette. il risultato finale è stato il terzo posto alle clavette ed il quarto alla fune.

Tali risultati permettono alla RSgirl di superare lo sbarramento regionale (riservato alle prime quattro classificate di ogni specialità) e di essere ammessa a disputare la prova interregionale, che si disputerà fra due settimane in Veneto a Caorle, prova valida per l’ammissione alle finali nazionali. Ad accompagnare la ginnasta in campo gara la DT Tatiana Shpilevaya che così commenta l’operato della sua assistita: “Matilde ha effettuato una gara molto al di sotto delle sue possibilità, commettendo errori in entrambe le esibizioni che hanno fortemente limitato il valore dei suoi esercizi e di conseguenza le valutazioni ed i punteggi emessi della giuria. La motivazione di questa sua prova opaca sono da attribuire al lungo stop che ha avuto, per vari motivi, ed alla ripresa degli allenamenti da appena una quindicina di giorni. Nonostante le peripezie che ha dovuto superare è stata comunque brava a condurre una gara di sofferenza e riuscire, nonostante tutto, a salire sul podio, ottenendo il terzo posto nelle clavette e classificarsi al quarto posto nella fune. Posizioni che le permettono il passaggio alla prova interregionale. Ora avrà due settimane che le permetteranno di prepararsi meglio ed affrontare con più convinzione l’interregionale che selezionerà le migliori per la finale nazionale”.

Prossimo impegno per la scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya, domenica prossima a Saluzzo, la seconda prova del campionato individuale gold allieve in cui Ginevra Bravaccino e Giulia Sapino cercheranno di difendere i vertici delle classifiche, rispettivamente delle allieve 2 ed allieve 4, conquistate durante la prima prova.