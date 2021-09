Basket, verso il taglio di Cromer per Pallacanestro Biella

L’avventura di Cromer alla corte di Zanchi probabilmente è già finita. Una tegola si abbatte su Pallacanestro Biella appena prima dell’inizio del campionato con il GM Olla che si vede costretto a privarsi di un giocatore che poteva dare tanto ai tifosi rossoblù.

Purtroppo problemi fisici ne hanno condizionato il proseguo della sua avventura alle pendici del Mucrone, appena dopo l’utilizzo nell’ultima amichevole contro Orzinuovi dei giorni scorsi. Logico pensare a una sessione di riparazione per cercare di ovviare all’assenza del giocatore americano. Una situazione non voluta a pochi giorni dal debutto in campionato e che di fatto costringe Biella a puntare solo su un americano.

Tuttavia se si guarda al bicchiere mezzo pieno Biella ha già dato prova attraverso i suoi giocatori del roster di avere dimestichezza a giocare senza stranieri. E pur se non deve diventare un’abitudine questa responsabilizzazione può dare uno stimolo in più ai giocatori di Zanchi. Il Gm Olla non rimarrà mani in mano e una soluzione sarà trovata a breve, così come l’ufficializzazione dell’eventuale taglio di Cromer, ma probabile che venga contestualizzata con una nuova acquisizione.