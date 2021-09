Ai rigori la partita tra i Pompieri e gli Animatori del Centro Estivo di Ponzone

La partita tra la FC Pompieri e gli Animatori del Centro Estivo di Ponzone di domenica 26 settembre è stata occasione di divertimento e buona competizione, un pomeriggio tra amici a giocare a pallone con la presenza di un centinaio di persone tra gli spalti. Gli animatori al primo tempo erano in vantaggio 2-0, il secondo tempo ha visto la rimonta dei pompieri arrivando ai supplementari con un 2-2.

Andati ai rigori, la partita è finita 4-3 per gli animatori. I giovanissimi animatori, che hanno tra i 15 e i 20 anni, hanno avuto la meglio, anche se di poco, sugli allenati pompieri che di anni ne hanno dai 18 ai 30. Nessun infortunio tra i giocatori e nessun problema in tribuna, tutti rispettosi dei protocolli anti Covid19. Nicolò Barberis, il VVF organizzatore della sfida, tiene a ringraziare la Valdilana Biogliese per aver prestato il campo.