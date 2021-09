Verso le elezioni: ecco il programma de La lista civica Per La Bürsch

Riceviamo e pubblichiamo.

<Siamo un gruppo di 10 persone ben equilibrato tra donne e uomini, giovani e 'diversamente' giovani, alcuni ancora nel mondo del lavoro, altri in pensione quindi con molto tempo da dedicare alle attività comunali; c'è chi ha molto entusiasmo e chi, a questo, affianca una grande esperienza di gestione della cosa pubblica locale. Siamo però tutti uniti da un elemento comune: questo è il luogo in cui viviamo, che amiamo profondamente e per il quale vogliamo impegnare le nostre energie. Ci sentiamo di voler rappresentare la cittadinanza perché 'siamo' la cittadinanza; il buco nella strada lo prendiamo anche noi con la macchina, spaliamo la neve e mettiamo le catene alle 6 del mattino per andare a lavorare , tagliamo l'erba e ripariamo i buchi e i muretti sbrecciati delle mulattiere; rischiamo l'infarto quando portiamo qualche quintale di legna su fino a casa e quando arriva la bolletta del gas. Abbiamo capito che l'Amministrazione Comunale non può avere una risposta per tutto e che il Sindaco non può aprire il portafoglio ad ogni contestazione o risolvere ogni problema posto. Gli ultimi anni poi sono stati particolarmente difficili, contraddistinti dalla crisi economica e da eventi inimmaginabili a cui fare fronte, e ci è quindi ancor più chiaro quanta competenza sia necessaria per saper gestire un territorio così fragile.

Sarà nostra cura intensificare il dialogo e l'ascolto con la cittadinanza e con le altre Amministrazioni locali; per aumentare la sicurezza verranno potenziati tutti gli interventi di cura, manutenzione, consolidamento del territorio e l'offerta di servizi e supporto alle attività economiche ed alla residenzialità; particolare attenzione sarà dedicata alla scuola ed alle persone anziane. Riteniamo che le bellezze naturali, la storia locale, la particolare architettura dei paesi rimasti integri debbano essere volano per uno sviluppo turistico consapevole, partecipe nel godere le bellezze della Valle, ma rispettoso dell'equilibrio naturale ed antropologico.

Il nostro obiettivo è ridurre le differenze e gli handicap che un territorio montano subisce rispetto ad altri, valorizzandolo con gli strumenti di cui siamo dotati e quelli che il futuro ci sta già offrendo. Sosteniamo Maurizio perché ha sempre fatto 'del suo meglio' onestamente , con umiltà e passione; ha affrontato le difficoltà con energia, ci ha messo il cuore e la faccia, cercando di capire o farsi capire, seguendo nuove vie per uscire dall'isolamento in cui talvolta precipita chi deve, da solo, operare scelte complesse per conto di tutti, ben sapendo che tuttavia qualcuno sarà scontentato. Contiamo sulla sua esperienza e sul suo cuore affinché la nostra comunità si rigeneri con nuove visioni. La maggior parte di noi è nata qui ed è rimasta nonostante le ben note difficoltà; altri hanno deciso di venirci per scelta, attratti dalla bellezza incontaminata della Valle; qui abbiamo fatto crescere i nostri figli e la nostra Rossana farà nascere tra poco il suo. Gli ha già promesso che sarà felice>.