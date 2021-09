La crisi della giunta di Biella nata a fine luglio con il ritiro dell'assessore Davide Zappalà non ha ancora una fine. E oggi l'argomento sarà affrontato in consiglio comunale dallo stesso sindaco.

Poche e contate le parole del primo cittadino a proposito: <Mello e Ramella non entreranno. Non ci sono ancora soluzioni, ne stiamo parlando. Oggi renderò conto della situazione in consiglio>.