Crisi di giunta, la replica di Corradino alla richiesta di dimissioni: "La città non si merita di aspettare"

In verità, la mozione di richiesta di dimissioni del primo cittadino da parte della minoranza dopo il <pasticcio> della perdita dei fondi costato l'assessorato all'assessore Davide Zappalà a luglio, era all'ordine del giorno tra i primi punti del consiglio comunale convocato nel pomeriggio, ancora una volta al Sociale. A richiesta della maggioranza la discussione è però stata spostata come ultima, non senza qualche battibecco tra i consiglieri.

A presentarla è stato Dino Gentile de Le Persone al Centro. <Per Biella è una giornata radiosa perché prelude al ritorno della democrazia – ha esordito l'ex sindaco -. Chi commette un errore lo deve ammettere ed essere coerente fino in fondo>. Ha poi preso la parola Mauela Mazza del Pd che ha usato toni decisamente accesi: <A Biella non serve un sindaco che la porta sui giornali per le sue gaffe. Sta facendo un disastro. Come fate voi consiglieri della maggioranza a non andarvene?>. La conclusione è stata la richiesta di dimissioni per <incapacità a governare>. Rocco Botta ha chiesto le dimissioni di Corradino per il bene della città, mentre per Pietro Barrasso il rifiuto di Gabriele di Mello Rella significherebbe <la certificazione del fallimento della giunta>. Ironico l'intervento di Paolo Robazza della Lista Civica Biellese secondo il quale da Biella si potrebbe prendere spunto per una nuova trasmissione televisiva <Giunte da incubo>.

A difesa del sindaco sono intervenuti Livia Caldesi di Fdi e Alberto Perini. <Questa situazione non fa bene alla città e sta anche all'opposizione controllare e verificare>, ha esordito Caldesi, mentre Perini ha sottolineato che sosterrà il primo cittadino fino alla fine: <Biella sta vivendo un momento straordinario ed è proprio in questi casi che si deve guardare avanti>. Alessio Ercoli della Lega come Caldesi, ha sostenuto l'importanza del ruolo di controllo che deve avere l'opposizione. Ultimo l'intervento di Andrea Foglio Bonda di Buongiorno Biella: <Tutti sbagliamo, ma quando si sbaglia si va a casa. In questi 2 mesi si è parlato di tutto, tranne che della strategia per amministrare Biella>.

Deciso l'intervento del primo cittadino: <E' stato fatto un errore, è vero – ha esordito Corradino – sia da parte che della giunta che da parte dell'amministrazione. Il Comune non è in una situazione ottimale ma riusciremo a rimetterci in pista. Se dovessi andarmene a casa arriverebbe un commissario che come minimo resterebbe almeno 6 mesi. Nella miglior delle ipotesi resterebbe fino a giugno 2022 e significherebbe perdere tanti soldi del Pnrr. La maggioranza è solida e compatta e mi sostiene. Quando ci sarà un nuovo assessore lo comunicheremo, le idee le abbiamo, ma dobbiamo fare il bene della città che non si merita di aspettare. Il bando che abbiamo perso riuscirà e noi gli staremo addosso e recupereremo i soldi. Intendo onorare il mio mandato, nel rispetto di chi ha scelto me come sindaco>.