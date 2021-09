Biella, si apre il consiglio comunale: prime schermaglie su Espressione alpina “al buio”

Ad aprire oggi il consiglio comunale di Biella è stata l'interrogazione a firma delle liste civiche in cui chiedevano al sindaco Claudio Corradino il motivo della mancata illuminazione della penna di Barrichello, simbolo della candidatura di Biella ad ospitare l'adunata del 2024.

Il monumento aveva trovato spazio prima in piazza Duomo in occasione del Giro d'Italia, poi era stato spostato nello spazio ora curato dagli Alpini in piazza Adua. “Abbiamo provato ad illuminarlo – ha spiegato il sindaco Corradino – ma trovandosi su di un sito provato non è stato possibile”. Per nulla soddisfatto della risposta il consigliere di minoranza Paolo Robazza: “Tanti altri monumenti in città sono privati e sono illuminati dal Comune, prima fra tutti il campanile di San Cassiano”.

Lo stesso Robazza ha anche evidenziato l'impegno economico di altre città candidate ad ospitare l'adunata. “Il Comune farà la sua parte – ha concluso il primo cittadino - come è avvenuto per l'Incoronazione della Madonna di Oropa”.