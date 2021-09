Automotive, Pichetto: “Ecoincentivi per usato risposta a difficoltà settore"

“Dopo le auto nuove scattano anche gli eco incentivi per le auto usate. E' un altro passo nella direzione giusta: favorire la trasformazione tecnologica, dare risposte reali anche alle famiglie più in difficoltà e accogliere le sollecitazioni delle associazioni di settore per rimettere in piedi produzione, commercio e servizi in un mercato tra i più importanti del nostro paese”. E' quanto dichiara il viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, a seguito del via libera, a partire da oggi, alle prenotazioni degli incentivi per l’acquisto di auto usate a basse emissioni.

"E' un provvedimento importante, in tempi recenti la prima volta che accade", precisa Pichetto. "Questo nuovo aiuto del Mise arriva per rispondere alle numerose sollecitazioni delle associazioni di settore sfiancate dalla crisi della pandemia e, al tempo stesso, per allargare la base degli acquirenti interessati all'acquisto. Il passaggio dall’auto tradizionale a quella elettrica impone il dovere di governare il cambiamento e rivedere complessivamente il quadro normativo di riferimento : senza opportune misure compensative la transizione energetica graverebbe infatti troppo sulle industrie e sui ceti meno abbienti. Saranno loro a sopportarne di più il peso maggiore".