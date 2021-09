I migliori parcheggi vicini agli aeroporti di Milano Linate e Malpensa

Vivere nelle grandi città spesso è un problema soprattutto nelle zone delle stazioni o degli aeroporti, dal momento che trovare parcheggio risulta essere sempre un'impresa non facile da realizzare. A volte ci si vieta o si evita di fare determinate cose, di spostarsi da un punto ad un altro della città, proprio perché si ha difficoltà a trovare il parcheggio per la propria vettura. Infatti, chi vive a Milano conosce bene questa problematica, dal momento che il più delle volte impiega più tempo a trovare un parcheggio libero, che a fare la commissione per la quale si è apprestato a spostarsi. Tra le altre cose, diventa una spesa anche abbastanza onerosa da sostenere, poiché i prezzi sono sempre al di sopra della media e se per necessità l'auto deve essere parcheggiata per ore diventa un "investimento" anche quotidiano che non può essere affrontato.

A Milano è difficile individuare un posto disponibile anche nelle vicinanze di aeroporti, ossia nei pressi di Milano Linate e di Malpensa. Sono luoghi che quotidianamente vengono attraversati da migliaia di persone in continuo spostamento che hanno necessità di trovare un posto per la propria vettura. Uno dei migliori parcheggi nei pressi dell'aeroporto di Milano Linate è l'Idrofly, si trova a pochi minuti dallo scalo di Linate, è scoperto, ed è un parcheggio conveniente e vantaggioso in termini economici. È munito di transfer, cioè del bus navetta, per favorire lo spostamento e il trasporto dal parcheggio all'ingresso dell'aeroporto e viceversa, il tutto è incluso nel prezzo. Per la precisione è posizionato di fronte l'EuroPark Milano - Idroscalo e una volta sistemata la vostra vettura, si potranno portare via le chiavi, senza avere paura che la propria auto non sia al sicuro. Idrofly è sempre aperto h24, quindi offre un servizio costantemente attivo e inoltre assicura anche il car valet compreso, un servizio che prevede una telefonata al parcheggio dieci minuti prima per avvisarli dell'arrivo, in modo da trovare sul posto un professionista che potrà posizionare la vettura al vostro posto. Al rientro, l'auto sarà disponibile nel punto concordato in precedenza.

Un altro parcheggio comodo situato a pochi minuti dall'aeroporto di Linate, il quale è sia coperto che scoperto, è l'Express Parking. Questo è uno dei parcheggi più economici e disponibili, con incluso il servizio del bus navetta oppure il car valet, che prevede la consegna della propria vettura direttamente ad un operatore che si trova nell'aeroporto. È aperto sempre h24, quindi il servizio è fruibile senza problemi nell'arco dell'intera giornata. Le tariffe stabilite sono da considerarsi per singole automobili, mentre per lasciare camion o furgoni viene calcolato un supplemento presso il parcheggio. Occorre, però, rimanere le chiavi all'operatore perché lo spazio a disposizione del parcheggiatore è alquanto limitato, quindi dovrà organizzare le auto in maniera che siano tutte in ordine. Ci sono dei momenti di forte affluenza e in quel caso occorre spostarle, magari in un deposito che si trova ad alcuni metri distante dall'Express Parking. Nel caso in cui si viaggi con neonati o bambini piccoli, quando si prenota il parcheggio, si può usufruire della possibilità di avere il servizio transfer gratis della navetta.

Vicino all'aeroporto di Malpensa c'è il parcheggio ParkinGO che già da tanti anni è sinonimo di fiducia e tranquillità, una scelta giusta per coloro che viaggiano spesso o anche in maniera saltuaria, ma che hanno necessità di parcheggiare vicino al Terminal 1 ed al Terminal 2. Si tratta di un parcheggio molto moderno e accogliente, costituito da personale altamente qualificato e strutturato in maniera eccellente e professionale. È un'area di sosta che offre ai propri clienti un buon rapporto qualità prezzo: servizio efficiente ad un prezzo vantaggioso. Il servizio navetta che garantisce ParkinGo è rapido e funzionale, dal momento che in soli tre minuti è in grado di portare i viaggiatori direttamente di fronte al Terminal di partenza, evitando perdita di tempo in caso di partenza immediata.

Un altro parcheggio nei pressi dell'aeroporto di Milano Malpensa è il Central Parking, il quale si presenta come una struttura molto agevole e organizzata comodamente con un valido servizio navetta del tutto gratuito, sempre disponibile, che va verso i terminal, ma allo stesso tempo parte dai terminal verso il luogo di sosta. Ha dei posti auto sia coperti che scoperti, e sono sempre disponibili nell'arco di tutto l'anno. Inoltre, non mancano una serie di servizi aggiuntivi molto utili. Le sue migliori qualità sono senza dubbio un'organizzazione del lavoro del tutto informatizzata, con una valida copertura dell'assicurazione ed un sistema di allarme sempre attivo, con videosorveglianza regolarmente inserita ed un personale competente e specializzato sempre operativo.