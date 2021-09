Filo ai nastri di partenza, l'apertura domani

Tutto pronto per l’apertura domani 29 settembre 2021 della 56a edizione di Filo.

La fiera si tiene a MiCo – Milano Convention Centre (via Gattamelata 5, Milano). I filati di altissima qualità realizzati da aziende d’eccellenza, le fibre, i filati per maglieria, le soluzioni tessili studiate dalle tintorie più all’avanguardia: sono alcune fra le innumerevoli proposte che vi aspettano alla 56a edizione di Filo. Le affiancano le tante novità predisposte dagli organizzatori per rendere Filo una piattaforma di incontro tra domanda e offerta sempre più adeguata alle richieste del mercato. Perché la moda inizia a Filo!

Tra le novità, si amplia lo spazio dedicato a FiloFlow, il progetto di sostenibilità di Filo, e alle aziende che vi partecipano. Ci sarà un’Area Tendenze riservata a queste aziende e un catalogo “FiloFlow” che si aggiunge a quello generale. Una novità assoluta è invece “Un Filo per la maglia”, un’area dedicata alla maglieria, per dare il giusto rilievo ai filati per maglieria, anche alla luce di richieste che vengono dal mercato. In una logica di filiera, sono presenti alla 56a edizione di Filo anche due importanti produttori di fibre man made – Asahi Kasei e Lenzing – cui si affianca una fibra naturale - il lino - con CELC-Linen Dream Lab.

Molta attesa c’è pure per un’altra novità assoluta dell’edizione n. 56 di Filo: i “Dialoghi di Confronto” nella Networking Area: si tratta di brevi speech – alcuni più tecnici altri più “fashion” – che vedono protagonisti alcuni professionisti del settore di assoluto rilievo. Il programma è fitto (vedi riquadro).