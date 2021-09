Eletto il nuovo consiglio direttivo di Federmanager Biella

L’ Assemblea Straordinaria Elettiva di Federmanager Biella riunita nell’ accogliente Sala Congressi dell’ Agorà Palace Hotel di Biella con la scrupolosa osservanza delle norme anticontagio, ha provveduto con una votazione molto partecipata all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti per il triennio 2021 – 2023 , che risulta così composto: Franco Bobba - Silvia Conti – Federico Gabbi - Silvia Ghione – Davide Giacomini – Enrico Gremmo – Adriano Lesna – Giorgio Lorenzini - Barbara Mora - Renzo Penna – Giorgio Righini. Revisori dei Conti: Paola Pozzo – Renato Vallivero.

Il Consiglio si riunirà entro la prima quindicina di Ottobre per l’assegnazione delle cariche sociali. Sono stati altresì approvati i Bilanci Consuntivi 2019 e 2020 e due piccole modifiche dello Statuto associativo riguardanti la rappresentatività dell’ Associazione che comprende ormai non solo i Dirigenti ma anche i Quadri Apicali e Superiori e le alte Professionalità. La seconda modifica riguarda invece le modalità di convocazione delle Assemblee che potrà essere fatta oltre che per posta ordinaria anche per via telematica sempre 10 giorni prima da parte del Presidente. Il tanto atteso intervento dell’ospite della serata , il Direttore di Federmanager Accademy di Roma Dott. Federico Mioni ha visto una platea molto attenta ai ripetuti richiami all’osservanza scrupolosa del rispetto ambientale e dell’utilizzo intelligente delle risorse naturali per poter soddisfare la crescente domanda di sostegno alla sopravvivenza del mondo intero. In particolare ha delineato quante e quali regole da seguire per i progetti da approvare da parte del nostro , Governo entro Natale per poter correttamente utilizzare le ingenti risorse finanziarie messe a disposizione dall’ Europa per il nostro Paese, all’ormai noto PNRR di 195 mld vanno aggiunti i 36 mld del Fondo Complementare e i 13 mld per sostenere la crisi occupazionale, in totale 235 mld pari a 16 volte il famoso Piano Marshall dell’immediato dopoguerra nel 1947. Per tutto ciò occorrono competenze e conoscenze e i Manager italiani possono dare un contributo determinante nel saper fare; competenze tecniche e trasversali avendo capacità di ascoltare, negoziare , motivare per decisioni rapide ed efficaci.