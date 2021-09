Sordevolo in lutto per la morte di Lorenzo Lunardon, aveva 70 anni (foto di repertorio)

La comunità di Sordevolo è in lutto per la scomparsa di Lorenzo Lunardon, mancato nella giornata odierna all'età di 70 anni. Pensionato, per anni ha lavorato nell'azienda di famiglia ed era il fratello dell'ex sindaco di Sordervolo Riccardo Lunardon, attuale presidente della Fondazione Santuario di Graglia.

A ricordarlo, in queste ore, l'amico Guido Dellarovere con un post sulla propria pagina Facebook: “Un amico, un grande cacciatore una persona per bene rispettosa del territorio e delle persone che lo vivono, che con me ha condiviso l'amore per la Valle Elvo, è passato a cacciare nel Campi Elisi, velocemente quasi più della notizia che non stava bene, buon viaggio Lorenzo Lunardon e ogni tanto dai un occhio giu per la Bora d'Elf cosi ci darai una mano”.

Domani, alle 19, si reciterà il Santo Rosario nella chiesa parrocchiale di Sordevolo; sempre qui, avranno luogo i funerali alle 10 di giovedì 30 settembre. In attesa delle esequie funebri, è possibile rendergli visita presso la Casa Funeraria Destefanis in corso San Maurizio 9A a Biella, con orari dalle 8.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.