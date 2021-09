Ladri entrano dalla finestra ma il vicino di casa vede tutto e chiama i Carabinieri

Nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 27 settembre, due ignoti malintenzionati si sono introdotti in un’abitazione posta alla periferia cittadina di Cossato, dopo aver scavalcato una finestra lasciata accidentalmente aperta.

La scena è stata notata da un vicino di casa che insospettito dallo strano armeggiare dei due soggetti ha immediatamente chiamato il 112. Ricevuta la chiamata, dalla Centrale Operativa del Comando Provinciale di Biella è stato subito attivato il collaudato piano di controllo del territorio con l’invio sul posto in pochi minuti di due autoradio del Nucleo Operativo della Compagnia di Cossato.

I malfattori, probabilmente resisi conto di essere stati scoperti, sono riusciti ad allontanarsi precipitosamente poco prima dell’arrivo dei militari. Gli operanti hanno effettuato un accurato sopralluogo assieme ai proprietari, nel frattempo rientrati a casa. Fortunatamente dall’abitazione non era stato asportato nulla. La preziosa telefonata al Pronto Intervento 112 del cittadino è stata determinante. Non si fermano le indagini dei militari per identificare gli autori del tentato furto.