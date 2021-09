Cossato, perde il controllo della moto e si ferisce ad una gamba

È stato trasportato in ospedale il centauro di circa 52 anni, rimasto ferito nell'incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri, 27 settembre, in via XXV Aprile, a Cossato.

Non è ancora chiara la dinamica del sinistro autonomo ma dalle prime ricostruzioni sembra che l'uomo alla guida abbia perso il controllo della sua moto precipitando a terra. Nell'impatto avrebbe riportato alcune lesioni ad una gamba.

Sul posto, oltre agli agenti della Polizia locale di Cossato, il personale sanitario del 118 per la cura e l'assistenza del caso al malcapitato.