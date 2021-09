Che spavento a Gaglianico, camion si scontra con auto

Attimi di preoccupazione a Gaglianico. Per cause in corso di accertamento un mezzo pesante si è scontrato contro un'auto. Fortunatamente sono rimasti illesi entrambi i conducenti che hanno proceduto alla compilazione della constatazione amichevole. Sul posto i Carabinieri di Salussola per i rilievi di rito e il carro attrezzi per il recupero del mezzo incidentato.