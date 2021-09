Biella, scontro tra motorini alla rotonda (foto di Studio Fighera per newsbiella.it)

È in fase di accertamento la dinamica dell'incidente stradale avvenuto poco dopo le 12 di oggi, 28 settembre, alla rotonda tra via Addis Abeba e via Galimberti, a Biella. Secondo le prime ricostruzioni, sono rimasti coinvolti due motocicli, guidati rispettivamente da due giovani biellesi. Entrambi sono stati visitati dal personale del 118, giunti sul posto insieme agli agenti di Polizia locale.