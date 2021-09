Su Nuraghe premia i meriti scolastici con assegni di studio

Domenica 26 settembre, a Pettinengo, nella bella cornice del Museo delle Migrazioni, Cammini e Storie di Popoli, sono stati consegnati gli annuali assegni di studio ai figli meritevoli dei Soci del Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe di Biella, aderente alla F.A.S.I. (Federazione delle Associazioni Sarde in Italia).

Dopo la proclamazione on line avvenuta a gennaio, forzatamente rinviato per via del susseguirsi di restrizioni governative, ora, finalmente, l’incontro in presenza: una sorta di imprinting, avvenuto negli spazi prospicienti il cortile del Museo delle Migrazioni di Pettinengo. Un pezzo di Sardegna nel cuore delle Alpi biellesi, unico bene extraterritoriale della Regione Autonoma, donato dalla famiglia pettinenghese di Gastone Mazzia Piciot, emigrata in Francia. Occasione per la visita agli allestimenti espositivi interni, soggetta a nuove limitazioni restrittive, ma anche a quelli esterni, accessibili a tutti, lungo un percorso di oltre 500 metri: sui muri demaniali che, da piazza San Rocco, in frazione Luvera, conducono alla sede del Museo di Canton Gurgo, è possibile vedere gigantografie che raccontano quando a emigrare erano i “Biellesi con la valigia”.

L’esposizione è frutto di un lavoro sinergico tra diversi soggetti del territorio – Pro Loco e Gruppo Alpini di Pettinengo, in primis - patrocinato e sostenuto dall’Amministrazione comunale di Pettinengo, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, dall’Associazione Pace Futuro e dalla Regione Autonoma della Sardegna. Nell’occasione della domenica 26, la Commissione esaminatrice di Su Nuraghe, formata dalla prof. Anna Taberlet Puddu, dalla maestra Elena Garella e presieduta dal prof. Roberto Perinu, si è trasferita a Pettinengo con il presidente del Circolo sardo, Battista Saiu, e il cassiere, Roberto Cestarioli, accolti da Gian Franco Bosso, sindaco del “Balcone del Biellese” e da Lucio Zanellato, presidente di “Piccola Fata”, associazione promotrice di attività, iniziative e progetti di animazione sociale nell’ambito della comunità.

Un momento di festa per tutti, grandi e piccoli, con invito esteso ai bambini che fanno capo al locale Museo dell’Infanzia e agli allievi dell’Istituto Comprensivo di Valdilana-Pettinengo. Infine, distribuiti alcuni libri messi a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, è stato servito “su cumbidu”, la merenda per tutti e, ai bambini presenti, il dono di simpatici peluches.