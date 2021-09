Anche 3 progetti biellesi tra i 66 attivati in regione per il contrasto della povertà educativa minorile

I progetti piemontesi, che mettono in rete oltre 700 realtà del territorio (organizzazioni del Terzo Settore, scuole, enti pubblici e privati), intervengono su vari assi, tra cui il potenziamento dei servizi educativi e di cura dei più piccoli, la prevenzione dell’abbandono scolastico, la promozione del benessere di migliaia di minori, il contrasto al maltrattamento di bambini e ragazzi. Dai doposcuola focalizzati sulle discipline scientifiche agli spazi educativi on demand, dalle iniziative per rafforzare le competenze digitali e relazionali dei bambini ai laboratori genitori-figli, le iniziative in Piemonte hanno una durata media di 35 mesi.

Torino è la provincia con il maggior numero di interventi (39), seguita da Cuneo (11 progettualità), Novara (5), Alessandria (4). Biella ne ha 3, come Vercelli 3, Asti 1.

E tra i 4 progetti più significativi del Piemonte c'è EduFabLab, un progetto selezionato da “Con i Bambini” tramite il Bando Adolescenza. È promosso dall’Istituto Comprensivo Biella 3 con un ampio partenariato. L’idea di base è creare nel Biellese gli EduFabLab (Laboratori per i Fabbisogni Educativi), spazi destinati ai ragazzi dagli 11 ai 17 anni, grazie ai quali gli adolescenti possano avere gratuitamente accesso a contenuti e servizi educativi e culturali di qualità: in dettaglio, spazi per lo studio, laboratori, musei, impianti sportivi, sportelli di orientamento e supporto psicologico, ma anche attività di formazione/informazione per personale docente e famiglie, da svolgersi presso i Laboratori stessi o le altre sedi messe a disposizione sul territorio dai partner di progetto, a seconda delle necessità e delle esigenze degli utenti, in modalità “on demand”. Gli EduFabLab saranno dunque luoghi fisici di aggregazione, ma anche e soprattutto un’ampia rete di servizi, in cui i bisogni espressi dagli adolescenti e dalla comunità educante potranno incontrare ed essere soddisfatti da una ricca e stimolante offerta di proposte selezionate dai partner.