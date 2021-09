Piogge e temporali in arrivo, è allerta gialla nel nord Piemonte

Nuova ondata di maltempo in Piemonte. A dare nuovi aggiornamenti sulla situazione meteo una nota dell'Arpa Piemonte sul proprio sito: “L'avvicinamento di un rapido fronte freddo, associato ad una profonda depressione atlantica, porta questa sera e domattina annuvolamenti e locali precipitazioni sulla nostra regione. Sul settore settentrionale, in particolare su Verbano, alto Vercellese e alto Novarese, data la maggiore instabilità atmosferica e l'interazione con l'orografia, saranno possibili temporali localmente di forte intensità. Il Centro Funzionale di Arpa ha emesso un'allerta gialla per rischio idrogeologico sul nord Piemonte per possibili allagamenti locali e frane associate ai temporali di maggiore intensità. Già nelle ore della tarda mattinata di domani, però, i fenomeni si sposteranno verso il nordest italiano, portando un miglioramento rapido del tempo e locali intensificazioni dei venti di foehn nelle vallate nordoccidentali e settentrionali”.