Il Biellese in onda su Linea Verde Tour, si preannuncia un autunno ricco di attività e iniziative

L'inizio dell'autunno vede ATL Biella Valsesia Vercelli impegnata in una serie di collaborazioni ed iniziative per la valorizzazione del territorio. Sul fronte dei media, il Biellese ha aperto la puntata di Linea Verde tour, realizzata da RAIUno per il programma “In viaggio per l'Italia”, andata in onda il 25 settembre su RAI 1.

Sponsorizzata da DMO Visitpiemonte, la trasmissione dedicata al 'Piemonte green' ha messo in evidenza le sue bellezze e le peculiarità di alcune sue province. La troupe capitanata dal regista Dario Migliardi, insieme al conduttore Federico Quaranta, aveva raggiunto Biella a inizio settembre; le riprese sono state effettuate in Piazza Cisterna nel borgo medievale di Biella Piazzo e nella pianura risicola, a Salussola; ATL Biella Valsesia Vercelli ha garantito supporto logistico e organizzativo. A Biella era presente anche l'Assessore al Turismo del Comune, Barbara Greggio. La trasmissione è ora visibile sulla piattaforma streaming gratuita di RAIPLAY. https://www.raiplay.it/video/2021/09/Linea-Verde-Tour---Piemonte---25092021-47782271-2d04-4137-9deb-6f273ec62f94.html

Altra importante iniziativa che ha avuto luogo nel Biellese nell'ultimo week-end di settembre, la presentazione del 'Grand Tour Unesco del Piemonte in bicicletta', progetto sviluppato a cura di DMO VisitPiemonte per Regione e Unioncamere Piemonte, nato dalla collaborazione con il prof. Andrea Rolando dell’Osservatorio E-Scapes-Politecnico di Milano. Partito il 24 settembre dal Parco del Valentino di Torino, il test di lancio riservato alla stampa - 165 km in sella alla scoperta di alcuni degli splendidi siti piemontesi patrimonio UNESCO - ha raggiunto la Trappa di Sordevolo e il Santuario di Oropa domenica 26 settembre. L'evento si è concluso a Biella lunedì 27 con una conferenza stampa alla Fondazione Sella, dopo un'ulteriore pedalata da Oropa al centro storico di Biella.

Il Biellese acquista maggiore visibilità anche sul portale di Lonely Planet grazie a due azioni promozionali. La prima, a cura di ATL Biella Valsesia Vercelli e Fondazione Biellezza, riguarda il format 'Itinerari di viaggio': interamente dedicata al Biellese, la sezione propone un ventaglio di contenuti editoriali e immagini che suggeriscono cosa fare sul territorio nelle diverse stagioni dell'anno. https://www.lonelyplanetitalia.it/speciale/biella

Sempre su Lonely Planet, poi, per il format '48 ore a...' sono ora disponibili i tre itinerari tematici - testi e video - dedicati al Piemonte curioso, monumentale e artistico realizzati grazie a DMO Visitpiemonte: il Biellese compare tra le località insolite e poco note dell'itinerario curioso, con Rosazza - raccontata con la gentile collaborazione di Danilo Craveia - e la sequoia monumentale di Chiavazza. ATL Biella Valsesia Vercelli ha fornito i contatti per l'accoglienza nelle varie location e contribuito all'organizzazione delle riprese che si sono svolte nello scorso mese di luglio. https://www.lonelyplanetitalia.it/articoli/itinerari-di-viaggio/curioso-monumentale-artistico-scegliete-il-piemonte-che-fa-per-voi-48ore

ATL Biella Valsesia Vercelli sta infine lavorando ad una serie di video tematici di promozione del territorio biellese: il primo, dedicato a Biella Città Creativa Unesco, realizzato in collaborazione con il Comune di Biella, verrà proiettato nel corso del Forum delle Città creative UNESCO, l'importante raduno che avrà luogo a Biella dal 1 al 3 ottobre.Le campagne di comunicazione di ATL Biella Valsesia Vercelli sono condivise con Fondazione Biellezza per una promozione coordinata e coerente con l'obiettivo comune di accrescere l'attrattività turistica del Biellese.