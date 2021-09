Funivie Oropa, oggi in consiglio a Biella la delibera sull'aumento del mutuo

Consiglio comunale oggi a Biella. Tra i punti all'ordine del giorno c'è la discussione della delibera che riguarda le funivie di Oropa. Il Comune ha già avviato le procedure per un aumento previsionale del mutuo necessario per effettuare i lavori che passerà da 2,5 a 3 milioni di euro (di cui 600 mila con il contributo ventennale della Provincia di Biella). Mentre l’importo totale per la revisione generale dell’impianto passerà da 4,5 a 5 milioni di euro, con il contributo di 2 milioni di euro in arrivo dalla Regione Piemonte tramite accordo di programma.

A seguito del programma per la revisione generale dell’impianto Oropa-Lago del Mucrone presentato dalla Fondazione Funivie Oropa e che sarà messo a bando dal Comune di Biella, il Ministero delle Infrastrutture tramite una nota ha espresso giudizio favorevole di ammissibilità del progetto con un'unica prescrizione riguardante la sostituzione di entrambe le funi portanti dell'impianto. Gli ulteriori interventi richiesti comporteranno un aggravio di spesa di circa 500 mila euro.