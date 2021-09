Biella: nuovi spazi nelle scuole, il Comune cerca prefabbricati

Era di qualche giorno prima dell'inizio della scuola, la notizia dell'arrivo al Comune di 550 mila euro dal Ministero all'Istruzione a supporto dell’edilizia scolastica. E una parte di questi, 350 mila per la precisione, il Comune ha immaginato di utilizzarli per il noleggio di moduli esterni prefabbricati. In particolare, in questi giorni gli uffici hanno pubblicato una manifestazione di interesse per cercare un servizio noleggio di alcuni moduli che serviranno sia come aule che come mensa, e ditte in grado di occuparsi di lavori di adattamento di locali e di allaccio impianti nei prefabbricati.

<L’obiettivo - spiega l'assessore all'Istruzione Gabriella Bessone - è quello di avere i nuovi spazi a disposizione entro la fine del 2021>.

I restanti 200 mila euro verranno invece utilizzati per manutenzioni di edilizia leggera e per la messa in sicurezza degli spazi. In particolare è in fase di progetto per la scuola Primaria De Amicis un collegamento coperto tra il corpo principale dell’istituto e la palestra, mentre per la scuola del Vandorno è previsto il ripristino degli spazi della palestrina.