A Miagliano volontari, sindaco e vice al lavoro per la cura del verde (foto dalla pagina Facebook di Miagliano E-News)

Amministratori e volontari al lavoro per la cura del proprio territorio. Sabato scorso, sono partiti gli interventi di manutenzione e taglio del verde “sbordante” presente in frazione Polla, a Miagliano. Un'azione condivisa volta a migliorare il paese. Presenti, in abiti da lavoro, i volontari del gruppo civico comunale, il sindaco Alessandro Mognaz e il vice Mauro Vinetti.