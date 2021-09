Cercasi, per potenziamento organico, Agenti per la vendita spazi pubblicitari

Il candidato ideale ha già maturato una significativa esperienza nel settore della vendita di spazi pubblicitari (Radio, televisione, stampa, new media, web, affissioni), è motivato, e conosce il tessuto imprenditoriale della zona di sua competenza.



L’azienda offre inserimento in una realtà dinamica, in costante crescita, garantendo affiancamento e formazione. Trattamento economico commisurato alle reali capacità.



La zona di lavoro: Biella e provincia - Valsesia



Gli/le Interessati/e possono inviare il CV a mail@newsbiella.it