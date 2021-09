Stefano Velatta trionfa alla Corsa 5 Laghi di Ivrea

Stefano Velatta trionfa alla 44° edizione della “Corsa 5 Laghi” di Ivrea, storica gara sempre molto partecipata con atleti di altissimo livello. Con un percorso di 24.3km, in massima parte tra i boschi dove si trovano i cinque laghi morenici a nord di Ivrea (Sirio, San Michele, Pistono, Nero e Lago di Cascinette).

Velatta partito subito fortissimo in sesta posizione, intorno alla salita del sedicesimo chilometro è riuscito a staccare tutti affrontando in solitaria l’ultimo chilometro superando con tecnica e tenacia i pezzi rocciosi inumiditi dalla pioggia che ha accompagnato la gara. “È stato emozionante tornare alla vittoria dopo tanto tempo, e farlo in una gara dura e prestigiosa come la 5 laghi di Ivrea mi riempie di orgoglio - spiega Velatta - Una gara organizzata in modo impeccabile, con davanti i ciclisti apripista a segnalare i pezzi più pericolosi. Il circuito era ben segnalato e la gara si è svolta in totale sicurezza”.

Velatta chiude la gara con un tempo di 1h 37m, dividendo il podio con il secondo posto Paolo Notta ed il terzo Mikael Mongiovetto.